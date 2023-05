Esempio di distruzione Ira di Al Bano contro Damiano | occhio a questa foto | Guarda

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Basta unagrafia a scatenare Al. Il cantante di Cellino San Marco ha perso le staffe dopo uno scatto pubblicato dadei Maneskin. Il giovane si è fatto immortalare completamente senza vestiti e mentre fuma una canna. Una scelta non piaciuta al collega che non le ha mandate a dire: "Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi dinon è il massimo. La droga equivale ae vale anche per lo spinello". All'Adnkronos l'artista ha voluto dare una lezione ae non solo, specificando che "ognuno della sua vita può fare quello che vuole però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis". ...

Al Bano critica la foto di Damiano nudo con lo spinello: Esempio di ... Fanpage.it

«Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello» questo è il concetto espresso ...Il cantante di Cellino San Marco si è scagliato contro Damiano David, cantante del gruppo, dopo un post pubblicato dal 24enne su Instagram. Ecco perché.