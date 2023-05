Esce Il Giorno Con La Notte di Virginio e Teo Bok | il singolo che celebra il potere dell’amore

(Di mercoledì 24 maggio 2023)IlCon Ladie Teo Bok, in radio e negli store digitali dal 26 maggio. Ilè prodotto dal pluripremiato Julio Reyes Copello già vincitore di 4 Grammy Award e di 8 Latin Grammy Award nonché produttore tra gli altri di Laura Pausini, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Placido Domingo.e Teo Bok cantano per la prima volta insieme nel nuovo, disponibile per il mercato italiano con il titolo IlCon Lae per il mercato latino con il titolo El Dia Con La Noche. Da un lato Teo Bok, il giovane cantautore di origini italiane e già noto all’estero, reduce dal successo dei suoi recenti singoli Esperanza e Algo Diferente; dall’altro, vincitore ...

... in arrivo la terza stagione The Kardashians 3: quandoe dove vedere la terza stagione A breve ... Liti, scenate e drammi saranno all'ordine del, in una stagione che si prospetta tutt'altro ...Elanor, dal 19 maggio in radio il singolo "Io sono ovunque"lo stesso"Fiori di Lago", il primo ep in italiano del duo romano Venerdì 19 maggio"Fiori di lago ", il primo ep in italiano degli Elanor . Dallo stessoin rotazione ...Galleria fotografica Camionfuori strada e si ribalta in A8 4 di 6 Nella prima mattina di oggi,... Ognilavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico. Abbonati a VareseNews

RAMES: esce oggi il nuovo singolo “UN GIORNO COME UN ALTRO” Flash Style Magazine Vip

Un nuovo singolo in uscita, il rapporto con Maria De Filippi e Laura Pausini, e il suo lato dell’amore: «Ho avuto relazioni con donne che ho amato tanto. Ma arriva un momento in cui il cuore non ascol ...Domani, giovedì 25 maggio, alle ore 9 il consiglio d’amministrazione della Rai si riunirà con all’ordine del giorno le nomine delle direzioni di genere e delle testate informative. Le prime volute dal ...