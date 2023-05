Ercolano | chiama i carabinieri per annunciare il suo suicidio | salvato

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Idella tenenza disono arrivati in tempo per tagliare la corda che stringeva il collo di un uomo che poco prima aveva minacciato di volersi togliere la vita. Tarda serata, un uomoil 112. La sua voce è rotta dalla disperazione, racconta di volersi ammazzare. Poi riaggancia. Non c’è tempo per

Tarda serata, un uomoil 112 . La sua voce è rotta dalla disperazione, racconta di volersi ammazzare. Poi riaggancia. Non c'è tempo per pensare. I carabinieri della tenenza dirintracciano immediatamente l'...Un uomo è stato salvato dai Carabinieri dopo aver chiamato il 112. Al telefono aveva annunciato di volersi uccidere , ma i militari dilo hanno subito rintracciato. All'arrivo hanno sfondato una finestra, trovando l'uomo a penzoloni, legato all'inferriata della finestra della veranda con una corda che gli stringeva il collo. ...Napoli . Tarda serata, un uomoil 112. La sua voce è rotta dalla disperazione, racconta di volersi ammazzare. Poi riaggancia Non c'è tempo per pensare. I carabinieri della tenenza dirintracciano immediatamente l'...

