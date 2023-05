Energia | Fontana | ' serve politica Italia e Ue per approvvigionamenti per transizione ecologica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il successo della"è strettamente legato alla capacità di garantire un adeguato sistema di approvvigionamento di quei metalli e minerali fondamentali per la produzione di molte tecnologie strategiche ai fini degli obiettivi europei di neutralità climatica. Tali materiali, in alcuni casi, potrebbero infatti rivelarsi insufficienti a soddisfare la domanda mondiale. La loro concentrazione geografica in alcune zone del mondo pone, in particolare per i Paesi dell'Unione europea, un problema di dipendenza dalle importazioni, che desta non poche preoccupazioni per la sicurezza degli". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo, intervenendo al convegno in corso a Montecitorio "Le materie prime nella...