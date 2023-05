Energia e sport | ‘Varta’ premia i ragazzi del Liceo ‘Rummo’ di Benevento

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiS’intitola “Varta Loves Champions” il concorso ideato dalla società leader nel settore dell’portatile e avviato lo scorso novembre: obiettivo, promuovere e divulgare fra i giovani i valori legati all’attivitàiva e al ruolo nella società dei campioni come esempi e modelli di riferimento. Rivolto alle scuole secondarie italiane di II grado, il contest ha richiesto agli studenti di esprimere questi concetti tramite elaborati visivi – meme, immagini o brevi video – che vedessero protagoniste le batterie VARTA: una sfida accolta con entusiasmo dalScientifico “G. Rummo” di, risultato fra 17 scuole vincitrici scelte in tutto il Paese, dove ben 5 studenti si sono distinti con i loro lavori. Di grande attualità per l’ampia scelta di canali espressivi proposti ai ...

... relativa alle utenze e alle spese come l'eletttrica, che non è mai sta superata prima di ... dopo averlo tolto per due anni per la gestione della pandemia, al mondo delloun palazzetto ...Lo stesso titolare dai social network ha poi scoperto che il giovane si dava aglie alle sue ... interruzionielettrica il 29 e 31 maggio Dati in crescita per Conad: Vendite per 2,6 ......ESTERNA - Nel corso del 2022 le risorse impiegate nelle iniziative di mutualità esterna (, ... Ultimi Articoli Riccione, interruzionielettrica il 29 e 31 maggio Oggi lutto nazionale per ...

X-Bionic, tecnologia svizzera e alta manifattura italiana applicata allo sport Il Sole 24 ORE

Le forniture stanno aumentando e quindi si immatricolano più auto, ma i prezzi alti determinano meno vendite del periodo pre-covid ...Ieri sera gli agenti del Commissariato Posillipo hanno controllato un esercizio commerciale di via Ferdinando Russo dove, con il supporto di personale tecnico dell’Enel, hanno verificato che il contat ...