Emma Marrone sconvolta | Il terrore più grande della mia vita è tornato | non so cosa fare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Scopri la nuova confessione su Instagrampop star pugliese e il lancio del suo ultimo singolo.è una delle artiste più apprezzate in Italia, capace di conquistare i cuori dei fan con la sua grinta e la sua musica. In questo articolo, scoprirai la sua recente comparsa su Le Iene insieme all'amica Belen Rodriguez, la sua fobia di volare e il lancio del suo nuovo singolo. Non perdere l'occasione di conoscere meglio questa straordinaria artista! Diparliamo in questo articolo...è una cantante pugliese di successo Il suo trampolino di lancio è stato Amiciha presentato il suo nuovo singolo a Le Ieneha una fobia dell'aereoha 6,2 milioni di follower su Instagram, la cantante pugliese che continua a ...