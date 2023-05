Emma Marrone caduta a Le Iene | la reazione di Belen | la coppia che non ti aspetti VIDEO

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dopo ladiRodriguez, il cuiè diventato virale,ospite a Leha seguito le orme della ”ex rivale in amore” ed è scivolata in diretta tv: di seguito tutti i dettagli e ladelle due donne. Leggi anche: Serena Bortone come Fazio presto fuori dalla Rai, chi la sostituirà? La...