Emma Marrone cade in diretta a Le Iene | Belen corre in suo aiuto | “Noi siamo brave a rialzarci” | VIDEO

(Di mercoledì 24 maggio 2023)ina Lein suoRodriguez hanno sotterrato l’ascia di guerra, ammesso che tra le due vi sia mai stato un litigio vero e proprio: nell’ultima puntata de Le, in onda su Italia 1 nella serata di martedì 23 maggio, infatti, le due sono apparse piuttosto in sintonia. Ancora prima dell’inizio della trasmissione, la cantante ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae insieme alla conduttrice, moglie del suo ex Stefano De Martino, scrivendo: “Vi sblocco un ricordo”. Poi, nel corso del programma,Rodriguez ha aiutatoa rialzarsi dopo ...

Così appaionoe Belen Rodriguez su Instagram. La cantante ha condiviso sul suo profilo alcuni scatti insieme alla showgirl argentina che non sono passati inosservati al popolo del web. ...è stata ospite nel programma condotto da Belen Rodriguez: lo scivolone però è stato doppio Durante tutta la giornata di ieri non si è fatto altro che parlare dello scatto che hanno ...è apparsa come ospite nell'ultima puntata del programma televisivo ' Le Iene ', dove ha mostrato un'inattesa intesa e messo in campo una certa euforia insieme alla conduttrice Belen ...

Belen Rodriguez ed Emma Marrone, la pace dopo 11 anni: «Ti sblocco un ricordo». Litigarono per Stefano Di Mart ilmessaggero.it

Emma Marrone e Belen Rodriguez insieme in tv. Come due vecchie amiche non sono mancati abbracci, risate e selfie. Sono ormai lontani i tempi in cui si contendevano Stefano De Martino. Era il 2012 e ...Belen mentre entrava in scena è scivolata rovinosamente e caduta sul pavimento. Anche in quell’occasione così come è successo per Emma i suoi colleghi l’hanno aiutata a rialzarsi. Per questo, una ...