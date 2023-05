Emilia Romagna | Musumeci | «Fino a 900 euro alle famiglie sfollate»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il ministro per la Protezione civile, Nello, nella sua informativa urgente alla Camera sull'alluvione inha dichiarato: «È prevista l'assegnazione ai nuclei familiari di un contributo, per l'autonoma sistemazione, di 400per i nuclei monofamiliari, 500 per lecon due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con 4,a un massimo di 900mensili. Qualora siano presenti portatori di handicap o disabili è concesso un contributo aggiuntivo di 200mensili per ognuno dei soggetti indicati»ha anche fatto riferimento al provvedimento sulla sospensione dei mutui per i cittadini delle zone colpite e le spese per i funerali.

Lo ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci nell'informativa alla Camera sull'alluvione in."Dal 1968, anno del sisma che ha colpito la valle del Belice in Sicilia,...

Il decreto maltempo approvato oggi in Consiglio dei Ministri, oltre a far ripartire subito le zone disastrate dell'Emilia-Romagna a causa dell'alluvione con la cifra di… "Dal 1968, anno del sisma che ha colpito la valle del Belice in Sicilia, a oggi l'Italia ha perso in eventi calamitosi oltre 5mila suoi cittadini ed ha speso per la ricostruzione circa 165 miliardi di ...