Emilia-Romagna | l’allarme dell’Ausl | «Attenzione alle acque alluvionali contaminate» Prevista una nuova perturbazione nelle prossime ore

Save the children attiva oggi la raccolta fondi per sostenere famiglie e bambini nelle aree coinvolte dalle e alluvioni di questi giorni in. Interverrà per il sostegno allo studio dei bambini colpiti dall'emergenza, con la distribuzione di kit scuola (zaini, libri, quaderni, cancelleria, tablet) ai bambini coinvolti. Ad ...Il Decreto - legge Maltempo approvato oggi dal Consiglio dei ministri per le zone alluvionate dell'consente alle pubbliche amministrazioni di ampliare le loro modalità organizzative ...Alcuni attivisti del movimento ambientalista Extinction Rebellion , con gli abiti sporchi di fango, hanno interrotto la seduta dell'assemblea legislativa dell'esponendo lo striscione "Il sonno della Regione genera morti. 2050 è troppo tardi". La presidente dell'assemblea, Emma Petitti, ha invitato gli attivisti a non esporre messaggi, ma ...

Approvato il decreto maltempo per l'Emilia-Romagna, stanziati oltre due miliardi - Politica Agenzia ANSA

Un paese che, al momento, non esiste più. “10.000 abitanti e almeno 3.000 ettari di territorio sono ancora sott’acqua”.Nei luoghi più colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna c'è chi lavora ininterrottamente per mettere in sicurezza gli animali"trasportando asini, cavalli, galline e persino tartarughe. Molti contadini ...