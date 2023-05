Emilia Romagna | il fango restituisce un’altra vittima dell’alluvione

Salgono a 15 le vittime dell'alluvione in. E' stato trovato il corpo di un uomo, disperso nelle acque nella zona di Belricetto a Lugo (Ravenna), il 17 maggio scorso. Il corpo sarebbe stato individuato dai soccorritori ...È salito a quindici il numero delle vittime dell'alluvione in. Nel pomeriggio di domenica, infatti, è stato recuperato e identificato un cadavere ritrovato nelle campagne di Belricetto di Lugo , nel Ravennate. Il corpo rinvenuto è quello del ...... dopo aver partecipato al Consiglio dei ministri che ha varato il primo pacchetto di aiuti per le zone colpite dall'alluvione in. 'Dobbiamo fare il massimo per cercare di dare risposte ...

A emergenza ancora in atto, nella stima dei danni delle alluvioni bisogna includere anche quelli ai beni culturali dell'Emilia-Romagna. "Continuano i sopralluoghi ai beni culturali nei territori delle ...Roma, 24 mag. (askanews) – “Esprimo la solidarietà più totale alle popolazioni colpite, al collega Bonaccini, ai sindaci e alla catena straordinaria dei volontari che lottano per rialzarsi da questa ...