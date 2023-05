Emilia Romagna | allerta acqua contaminata e bombe inesplose della guerra

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sono almeno 15 le vittime dell’alluvione in: un altro corpo senza vita, di un uomo di 68 anni, è stato ritrovato a Belricetto di Lugo, nel Ravennate. Il numero dei morti è superiore ai 12 dell’alluvione delle Marche (settembre 2022) e alle 12 vittime dell’alluvione di Ischia (novembre 2022). Martedì 24 maggio è lutto nazionale con bandiere a mezz’asta negli uffici pubblici di tutta Italia. Si svolgeranno i primi funerali delle vittime. Sono intanto circa 10mila le persone che hanno potuto fare ritorno a casa dopo essere state sfollate. Ce ne sono però almeno il doppio che ancora vivono in tendopoli, dai parenti, in strutture e messe a disposizione dai Comuni, lontano dalle proprie abitazioni. E sono migliaia le aziende, soprattutto quelle agricole, distrutte. L’è alta un metro ancora in parecchi campi e cascine in ...