Emilia Romagna allagata | le immagini dall' elicottero della polizia

Iscriviti subito L'alluvione in: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una serie eccellente, ma ..."Nelle prossime ore il maltempo interesserà soprattutto le montagne del Nord per poi scendere in Pianura Padana nel corso della giornata: sono previste piogge forti dall'al Piemonte ...Le spese che l'Italia sosterra' per fronteggiare le conseguenze del maltempo insaranno in linea di principio considerate misure temporanee e, quindi, non saranno conteggiate in quanto ...

Alluvione Emilia-Romagna, a Lugo trovato un cadavere: è la 15esima vittima Il Fatto Quotidiano

Prosegue l'allerta rossa in Emilia-Romagna per criticità idraulica nella bassa collina e pianura romagnola e sulla costa. Allerta arancione invece per criticità idraulica e idrogeologica sull'alta col ...Aiuti alle popolazioni alluvionate, dalla Cgil di Piacenza “braccia” e materiale tecnico per il ripristino dei luoghi di tutela. Prosegue la raccolta ...