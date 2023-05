Emergenza Emilia Romagna e Alto Mugello | fino a 900 euro alle famiglie sfollate

(Di mercoledì 24 maggio 2023) "È prevista - ha detto il ministro Musumeci -l'assegnazione ai nuclei familiari di un contributo, per l'autonoma sistemazione, di 400per i nuclei monofamiliari, 500 per lecon due persone, 700 per quelle con tre, 800 per quelle con 4,a un massimo di 900mensili. Qualora siano presenti portatori di handicap o disabili è concesso un contributo aggiuntivo di 200mensili per ognuno dei soggetti indicati".

...di unire le forze e vogliamo fare la nostra parte per aiutare le popolazioni locali a superare questa situazione dicon un aiuto concreto. Sono convinto che le persone dell'- Romagna ...L'- Romagna , ancora in ginocchio dopo la drammatica alluvione degli scorsi giorni, si trova oggi di fronte anche a un'altra, di tipo sanitario. Il comune di Ravenna ha diffuso un ......ll', secondo Musumeci la messa in sicurezza del territorio deve essere una priorità del governo. 'Questo significa tutelare il diritto alla vita di ciascuno di noi'. Quanto accaduto in...

Sono entrati nella sala dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e, dopo aver osservato il minuto di silenzio e seguito per tutta la loro durata i lavori dedicati all’emergenza ...Attive migliaia di micro-frane in Regione, dove si contano ancora 23mila persone evacuate. Per gli interventi idraulici cresce l’apporto europeo: dopo Slovacchia e Slovenia già in campo la colonna del ...