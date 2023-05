Emanuela Orlandi | il fratello Pietro | ‘Voto sulla commissione d’inchiesta fermo al Senato? Forse c’è chi non vuole rovinare rapporti col Vaticano’ A La7

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dopo l’approvazione unanime della Camera lo scorso 23 marzo, a distanza di due mesi l’iteristituzione di unain merito alla scomparsa die di Mirella Gregori è ancora arenato al. Tutto parte da un emendamento delre di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta, finalizzato a ridurre a due anni la durata del nuovo organismo parlamentare d’indagine, anziché per tutta la legislatura. Sempre tra le file di Fratelli d’Italia si è poi distinto ilre Marco Lisei, che lo scorso 16 maggio, a seguito della riapertura del fascicolo sul casoda parte della Procura di Roma, ha chiesto “audizioni informali”. Ed è infatti notizia di oggi, mercoledì 24 maggio, che il ...

Tra le cinque audizioni, saranno ascoltati anche l'avvocatessa Laura Sgrò (legale che assiste la famiglia) e Alessandro Diddi, attuale promotore di giustizia dello Stato della Città del ...Audizioni previste il 6 giugno Quarant'anni di mistero pesano sul caso, la cittadina vaticana scomparsa nel 1983, e si moltiplicano le indagini, la prima mai aperta in Vaticano a ...La trattativa di pace con la Russia Gli sviluppi del caso, appena riaperto Solo i partecipanti a quella cena lo sanno e lo possono dire. Lavitola, l'anfitrionico e controverso ...

Vaticano, le inquietanti supposizioni di Pietro Orlandi: "Qualcuno non vuole rovinare i rapporti con la Santa Sede" La7

L’avvocata della famiglia, Laura Sgrò, la giustizia vaticana e anche il giornalista di La7 Andrea Purgatori: la lista completa approvata in Senato. Audizioni previste il 6 giugno ...Il Senato della Repubblica Italiana si prepara alla Commissione d’Inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi, cercando di reperire tutte le fonti più autorevoli in gioco per la scomparsa della giovane cit ...