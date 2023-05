Elisabetta Canalis mano nella mano con Georgian Cimpeanu

sorride soddisfatta in direzione dei flash mentre tiene per mano Georgian Cimpeanu a West Hollywood. Con lo sportivo l'abbiamo vista parecchie volte. Anche sui social. Allenamenti ...Le indiscrezioni che li riguardavano proseguivano da tempo immemore, ormai. E adesso che anche sul piano formale il suo matrimonio si è compiuto,non si nasconde più e cede anche al quotidiano rincorrere di scatti, selfie, passeggiate mano nella mano con il suo nuovo compagno. Una figura nota, per chi segue con attenzione lo ...non sembra sentire i suoi quasi 45 anni, che compierà tra qualche mese. La showgirl ed ex velina, che ha recentemente messo fine al suo matrimonio con il chirurgo Brian Perri , ...

Elisabetta Canalis non si nasconde più: ufficiale l'amore con il nuovo compagno Corriere dello Sport

Pugni, calci ma anche tante carezze tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, il suo maestro di kickboxing. Tenerezze che testimoniano ancora una volta che tra i due ci sia qualcosa di ...Elisabetta Canalis ha un nuovo fidanzato dopo il divorzio da Brian Perri: i due sono stati paparazzati a Los Angeles. Ecco chi sarebbe Elisabetta Canalis ha ritrovato l’amore. Dopo la vociferata ...