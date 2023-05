Ele A annuncia le date del Globo Summer Tour

(Di mercoledì 24 maggio 2023) A un mese dall’uscita del suo EP d’esordio, la talentuosa In poco più di un mese dall’uscita dell’EP(https://bfan.link/-ep; distribuito da Believe), Ele A ha stravolto la scena, presentandosi come l’artista da tenere d’occhio quest’anno. Avremo modo di farlo a breve: dal 26 maggio avrà inizio ilche porterà l’artista ticinese sui palchi dei maggiori festival italiani e svizzeri. Di seguito il calendario completo delcon nuoveche vanno ad aggiungersi a quelle precedentementete del 26 maggio al MI AMI Festival di Milano e del 7 luglio all’ImolaSound: 26 maggio – SEGRATE (MI) – Mi Ami Festival 16 giugno – ZURICH (CH) – Stolze Open Air 25 giugno – LIDO DI CAMAIORE (LU) – La Prima ...

