... ma allora si trattava soprattutto dell'dello scioglimento delle nevi. Scenari che sembrano ... Simili a quelli che si sono registrati fra il 10 e l'11 maggio in. Solo che ilè ......tristemente famose come il: realizzare arginature imponenti oggi può non essere la soluzione giusta, perch inducono un aumento del valore delle opere protette dalle arginature e un...Come ha spiegato l'avvocato Alessandro Gariglio , "quello che vediamo oggi è l'di ciò che è ... con conseguenze sempre peggiori per me e per il mio territorio, il. Nei pressi del ...

Effetto Polesine, il prima e il dopo: le foto delle città stravolte dall’acqua e dalle frane la Repubblica

Paludi e canyon dove c’erano campi, borghi e vallate. Inutile tentare di orientarsi ma la gente già ricostruisce il suo nuovo mondo ..."Continuo a ricevere segnalazioni e immagini relative a un pilone ammalorato del ponte dell’autostrada nel territorio di Occhiobello". Lo dice il sindaco di Occhiobello Sondra Coizzi, decisa a smontar ...