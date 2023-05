Edward Enninful | «Volevo fosse possibile per tutti»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dare voce a chi non ne ha è sempre stato naturale per: il direttore di British Vogue ha portato sulle copertine donne di ogni etnia, taglia, età. in un’autobiografia ripercorre la sua vita – dall’infanzia felice in Ghana agli anni difficili in Inghilterra, all’ascesa nel mondo della moda – e le sue battaglie a favore delle minoranze