Edoardo Donnamaria | la più bella dichiarazione d’amore per Antonella Fiordelisi | accade tutto in diretta

... punendo i concorrenti più indisciplinati, tra questi Daniele Dal Moro ednella settima edizione. Sembra, dunque, che Pier Silvio abbia deciso di dare una netta svolta facendo ...Nikita e Diamante stanno insieme La risposta nel video social: 'Vogliamo fare le cose con più maturità', hater scatenati: 'Stai ancora con Antonella solo per hype'. E lui perde la ...Due giorni fa,replicò a chi lo accusava di stare con la fidanzata solo per hype: ' A me personalmente nessuno ha detto questa cosa. Mi è stato riferito anche di persone che, se ...

Edoardo Donnamaria, hater scatenati: «Stai ancora con Antonella solo per hype». E lui perde la pazienza leggo.it

Edoardo Donnamaria, nel corso di una diretta IN, si lascia andare alla più bella dichiarazione d'amore per la fidanzata Antonella Fiordelisi.Edoardo Donnamaria ha risposto ad alcune domande dei fan ed ha smascherato la fidanzata conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip.