(Di mercoledì 24 maggio 2023) È stato inaugurato ieri il salone internazionale dell’aviazionedi Ginevra, Ebace 2023, ovvero l’edizione europea della Nbaa statunitense. Evento che quest’anno vede il ritorno a volumi di presenze e vendite di aeroplani ed elicotteri in costante crescita, poiché, come già abbiamo avuto modo di scrivere, il biennio della pandemia ha portato molte più persone – in generale multinazionali e grandi aziende – a scegliere pacchetti di ore volo da società operatrici oppure ad acquistare jetin multiproprietà. Come prevedibile, stanti venti di contestazione ecologica, un folto gruppo di attivisti che agiscono nel nome della difesa del clima sono riusciti a eludere i controlli didell’aeroporto e a schierarsi in protesta intorno ai velivoli esposti. Sostengono, ovviamente, che questi emettono una quantità ...

Secondo: questo settore deve cambiare il modo in cui presenta i suoi sforzi per la sostenibilità, dall'uso dei carburanti ecologicidimostrazione di come il miglioramento di materiali e ...... ossiametà di giugno. Glihanno il sostegno del Partito socialdemocratico tedesco (Spd). "Secondo noi, questa è una legge centrale per rendere la Germania neutrale per il clima", ha ...Ultima Generazione e altri movimentiprendono spunto dalle proteste degli studenti universitari contro il caro affitti per esporre le proprie rivendicazioniStatale

Ecologisti alla fiera dei jet d’affari, tra assurdità e (poca) sicurezza Panorama

Alla base di tutto l'ignoranza di un fatto ineluttabile: senza jet privati il traguardo zero emissioni del 2050 dell'intera aviazione è impossibile da raggiungere ...Brescia, quattro regioni chiedono a Bruxelles di non introdurre le restrizioni previste mentre Legambiente lancia l’ennesima allerta: "Avanti così non si va lontani, serve un cambio di rotta".