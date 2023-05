Eco-vandali | i blitz fanno danni e rifilano la beffa delle spese Sangiuliano annuncia multe fino a 60 000€

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’elencosostenute per far fronte alle incursioni degli eco-si allunga a ogni nuovocon vernice e carbone vegetale. Dopo il monito lanciato dal sindaco Gualtieri all’indomani dell’irruzione a Fontana di Trevi – quando il primo cittadino ha reso noto che ripulire e riallestire il funzionamento del monumento costerà 300.000 litri d’acqua – oggi è il ministro della Cultura, Gennaroa tirare le somme. Sfatando contestualmente «il mito che per questi attacchi vengono usati materiali vegetali non dannosi: è una cosa da verificare», ha sostenuto il ministro. Aggiungendo: «Ho dato mandato a una commissione di esperti di valutare e attendo i risultatianalisi. Ma già è emerso che i marmi sono porosi, quindi le sostanze rimangono dentro le ...