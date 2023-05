Ecco le prime osservazioni del ciclone polare di Urano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Gli scienziati hanno utilizzato telescopi terrestri per ottenere viste senza precedenti deldi, sfruttando la posizione favorevole del pianeta.

Il fenomeno è stato rilevato esaminando le onde radio emesse dal gigante di ghiaccio. I dati confermano che le atmosfere di tutti i pianeti del Sistema Solare (e anche le lune, basti pensare a Titano !...La Promessa è la nuova Soap che andrà in onda su Canale 5 , nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.10 . Il nuovo appuntamento ci porterà nella Spagna del 1913 , per un appassionante storia ...The Walking Dead: Daryl Dixon , il teaser Sono state distribuite leimmagini della serie TV incentrata su Daryl Dixon, al suo fianco Isabelle e Quinn, interpretati rispettivamente da Clémence ...

PlayStation VR2: vendite superiori a PS VR1 nelle prime settimane ... Multiplayer.it

La Promessa è la nuova Soap spagnola che verrà trasmessa su Canale5 per tutta l'estate. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle prime puntate, in onda nella settimana dal 29 maggio al 1° giugno 2023.Stasera alle ore 21 la Fiorentina sfiderà l'Inter nella finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma, per provare a riportare un trofeo a Firenze dopo 22 anni, ...