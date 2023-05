È ufficiale | Andrea Pirlo esonerato dal Karagumruk

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dopo l’esperienza con la Juventus di Cristiano Ronaldo,si è trasferito in Turchia dove, nella stagione appena conclusa, si è seduto sulla panchina del Fatih. La squadra in questione è una delle tante che rappresenta la grande città di Istanbul e si è classificata nona nella massima lega turca. Il problema è che la dirigenza ambiva a qualcosa di più conalla guida della squadra. Di seguito, il comunicato stampa pubblicato su Tuttosport che riporta la dichiarazione: “Non potendo continuare con mistere il suo staff la prossima stagione, abbiamo dato loro il permesso di partire presto sperando che dia loro la possibilità di programmare il loro futuro. Useremo anche il tempo rimanente nel modo più efficace per vincere ...