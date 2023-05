È possibile usare il “Bonus psicologo” sulle piattaforme online?

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La pandemia ha acuito la necessità degli italiani di dover usufruire di un supporto psicologico professionale. La politica ci ha messo un po’ a comprendere questo bisogno, ma anche grazie a una raccolta firmea cui hanno aderito oltre 330mila persona, le istituzioni si sono mosse. Prima nel 2020 con l’istituzione del fondo per la creazione del cosiddetto ““, poi con la conferma (seppur con importi e platee differenti) anche per quel che riguarda il 2023. In attesa che sull’INPS sia attivata la sezione per poter inoltrare la richiesta, proviamo a fornire una guida. Anche per quel che riguarda l’utilizzo di questo contributo su. LEGGI ANCHE > La campagna che ti spiega perché bisogna spogliarsi dai pregiudizi sulla psicoterapia Dopo l’iniziativa del 2022, il ...

Cosa c'è in sconto Ma come dicevamo le offerte non sono soltanto tech, anzi : è soprattuttocomprare in sconto alimenti per tutti gli animali, dai pasti giornalieri ai biscottini da...Medvedev avverte: 'apocalisse nucleare'. Intanto Borrell aumenta finanziamenti La guerra ... Un'immagine che la Wagner potrà spendere soprattutto all'estero, ma che lo "chef" vuole...collegare il PC Envy con il nuovo HP Z3700 Dual Mouse , un mouse portatile facile dache può essere riposto in tasca o nella borsa del laptop. I consumatori possono collegare i loro ...

Che cos'è BrutePrint e perché è pericolosissimo Libero Tecnologia

Scoperto un nuovo tipo di attacco hacker: con 15 dollari si sblocca uno smartphone protetto con impronta digitale ...Quali novità potrebbe portare la futura personalizzazione software MIUI 15 Sul Web sono trapelate alcune indicazioni in merito.