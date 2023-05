È morta Tina Turner | regina del rock e leggenda della musica mondiale

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) È, laria cantante considerata ladel, la straordinaria cantante soul dal vocione rauco, dal magnetismo sessuale e dall’energia esplosiva che l’ha resa un’indimenticabile artista dal vivo e una delle artiste di maggior successo di tutti i tempi, èmercoledì nella sua casa a Küsnacht, in Svizzera, vicino a Zurigo, all’età di 83 anni. La sua portavoce Bernard Doherty ha annunciato la morte in un comunicato e anche sui suoi profili ufficiali è stata diffusa la notizia: «Con grande tristezza annunciamo la scomparsa di. Con la suae la sua sconfinata passione per la vita ha incantato milioni di fan in tutto il mondo ...