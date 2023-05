E' morta Tina Turner. Addio alla regina del rock

- - >Turner èa 83 anni - Ansa . Il mondo del rock e della musica tutta saluta per sempre la sua regina,Turner . A 83 anni vola via per sempre Anna Mae Bullock, in arteTurner, ...Turner èall'età di 83 anni. Lo ha annunciato il suo portavoce, secondo quanto riporta Sky News. "Turner, la Regina del Rock'n Roll, èserenamente oggi all'età di 83 anni dopo ...Leggi Anche Addio aTurner,a 83 anni la regina del rock TI POTREBBE INTERESSARE

Musica: è morta Tina Turner, la regina del rock che visse tre volte La Stampa

Tina Turner, morta il 24 maggio all’età di 83 anni, si è sposata due volte nel corso della sua vita. La prima con Ike Turner e la seconda con Ewin Bach, che le è stato vicino fino all’ultimo. Ha avuto ...In oltre mezzo secolo di carriera, la strada di Tina Turner si è spesso incrociata con l'Italia. La prima grande apparizione nel nostro Paese risale al 1979 quando la cantante, all'epoca 40enne, ...