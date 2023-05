E’ morta Tina Turner

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 24 maggio 2023)(Us) . Aveva 83 anni. La cantante si è spenta nella sua casa in Svizzera (aveva ottenuto la cittadinanza elvetica da diversi anni), dopo una lunga malattia. Nata il 26 novembre 1939 a Nutbush, nel Tennessee, Anna Mae Bullock – in arte– è diventata una icona della musica vendendo oltre 180 milioni di dischi e vincendo 12 Grammy Awards. La sua non è stata una vita facile: il grande successo si è affiancato ad un’infanzia difficile, abusi, lutti e malattie che l’hanno colpita. Divenuta famosa negli anni 60 come membro della band Ike &Revue, conosce un periodo di stop prima di tornare alla ribalta, più forte di prima, negli anni 80. Nel 1989 pubblica quella che, almeno qui in Italia, è la sua hit più famosa (malgrado fosse una cover): The Best. ...