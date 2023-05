(Di mercoledì 24 maggio 2023), la donna di 95 anni bloccatana con ilmentre si trovava in casa di riposo, è. Lo riporta in un comunicato ladel Nuovo Galles del Sud, che...

Nowland, la donna di 95 anni bloccata dalla polizia australiana con il taser mentre si trovava in casa di riposo, è. Lo riporta in un comunicato la polizia del Nuovo Galles del Sud.

E' morta Clare Nowland, la 95enne colpita col taser dalla polizia in Australia Gazzetta del Sud

Clare Nowland, la donna di 95 anni bloccata dalla polizia australiana con il taser mentre si trovava in casa di riposo, è morta. Lo riporta in un comunicato la polizia del Nuovo Galles del Sud. (ANSA)