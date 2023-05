E' morta a 83 anni Tina Turner | la regina del rock and roll

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – E'all'eta di 83, definita a ragione ladelandcon una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagliSessanta agliDuemila. La cantante, come reso noto dal suo portavoce, “èserenamente dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnachtvicino a Zurigo, in Svizzera”. Pseudonimo di Anna Mae Bullock, era nata a Brownsville nello stato del Tennessee il 26 novembre del 1939. Nel 1984 che ottiene la definitiva consacrazione grazie all'album Private Dancer, un successo da oltre venti milioni di copie vendute in tutto il mondo che la rilancia come star internazionale. L'album ha prodotto numerosi singoli di grande successo, tra cui What's Love Got to ...

Tina Turner èall'età di 83. Lo ha annunciato il suo portavoce, secondo quanto riporta Sky News . "Tina Turner, la Regina del Rock'n Roll, èserenamente oggi all'età di 83dopo una lunga ...Tina Turner èall'età di 83. 'La regina del rock 'n roll, èserenamente dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera' , ha fatto sapere il suo portavoce. 'Con lei ...La celebre cantante, ed icona del rock, Tina Turner èall'età di 83. Lo ha annunciato oggi 24 maggio il portavoce dell'artista. Nella nota, si dice: "Tina Turner, la regina del rock'n'roll èin pace oggi all'età di 83dopo un lungo ...

Addio a Tina Turner, morta a 83 anni la regina del rock TGCOM

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Nel 1991 scrive anche una autobiografia che diventa subito un bestseller da cui nasce, due anni dopo, il film Tina – What’s Love Got to Do with It diretto da Brian Gibson, con Angela Bassett e ...