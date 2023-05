E’ morta a 83 anni Tina Turner | la regina del rock and roll

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – E’all’eta di 83, definita a ragione ladelandcon una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagliSessanta agliDuemila. La cantante, come reso noto dal suo portavoce, “èserenamente dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnachtvicino a Zurigo, in Svizzera”. Pseudonimo di Anna Mae Bullock, era nata a Brownsville nello stato del Tennessee il 26 novembre del 1939. Nel 1984 che ottiene la definitiva consacrazione grazie all’album Private Dancer, un successo da oltre venti milioni di copie vendute in tutto il mondo che la rilancia come star internazionale. L’album ha prodotto numerosi singoli di grande successo, tra cui What’s Love Got ...