“È malato | vabbuò” | ragazzino uccide un gattino lanciandolo nel vuoto in un dirupo E pubblica tutto su TikTok

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “È“: così giustifica il gesto ilche in un video sudivenuto viraleunbuttandolo in un. Il dramma è avvenuto a Montefusco, provincia di Avellino in Campania, e vede protagonista un giovane che dopo aver guardato il cucciolo che teneva in braccio lo lancia nelndolo. In pochi minuti la clip è stata inondata di messaggi carichi di rabbia e non è mancata anche la denuncia scattata da un’associazione animalista. Sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che afferma: “In tanti lo hanno contattato sui social. Il ragazzo non si è mostrato affatto pentito ma, anzi, ha rincarato la dose inviando un vocale su WhatsApp con cui dice di voler ...