È finito l' effetto Masterchef | ecco perché la cucina non fa più gola

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il sedano rapa non tira più. Ché, diciamoci la verità, una decina di anni fa erano tutti aspiranti chef: e guai a chiamarli semplici “cuochi”, ti guardavano di traverso e, trail lusco e il brusco, iniziavano ad affilare il coltello (quello a punta, quello per disossare il pollo) che loro sì, ce l'avevano a portata di mano. Adesso no. Adesso innon ci va più nessuno (chiedilo a uno qualsiasi delle migliaia di ristoratori d'Italia che cerca disperatamente nuove forze lavoro, camerieri, pizzaioli, esperti della sublime arte della lasagna, specie in vista della stagione estiva, ma non riesce a trova re manco un mezzo aiuto, meno di un terzo di lavapiatti) e all'alberghiero si iscrivono sempre meno ragazzi. È crisi nera, ai fornelli. L'alberghiero, quella scuola per futuri professionisti della sala, del ricevimento, maître e sommelier: zero al cubo. Piace no.I NUMERI ...