Due operai morti in un cantiere edile a Monopoli | nel Barese

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Duesonoin un, nel sud. L'incidente sul lavoro si è verificato in via Lagravinese. Ancora ignote le cause. Le indagini sono affidate alla polizia. Secondo le prime informazioni le vittime avevano 61 e 57 anni ed erano della provincia di Bari.

Due operai morti in un cantiere edile nel Barese La Stampa

Due operai sono morti in un cantiere edile a Monopoli, nel sud Barese. L'incidente sul lavoro si è verificato in via Lagravinese. Ancora ignote le cause. Le indagini sono affidate alla polizia.Due operai di 61 e 57 anni sono morti in un cantiere edile a Monopoli dopo un incidente sul lavoro. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora ignote. Indaga la polizia.