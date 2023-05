Dua Lipa e Donatella Versace | amiche per la pelle | la sfilata a Cannes per l' estate 2023

La Vacanza die Donatella Versace a Cannes Una celebrazione dell'amicizia e del glamour: la collezione La Vacanza, firmata a quattro mani dalla popstar e della stilista, celebrata con una sfilata esclusiva ...Tra Red Carpet e party esclusivi, al non sono mancate nemmeno le sfilate. Donatella Versace epresentano la loro prima collezione donna Versace La Vacanza . Co - progettata a quattro mani, celebra l'amicizia creativa tra le due e la passione per l' estate all'italiana . Già ...ha collaborato con diversi brand durante la sua carriera musicale. Ma Versace è la Maison che più l'ha rappresentata ed accompagnata in gran parte delle apparizioni su vari red carpet. ...

Dua Lipa fa coppia con Romain Gavras e l'ex Anwar Hadid lancia una «minaccia» su Instagram Vanity Fair Italia

Dopo Fendace, la linea nata nel 2022 in collaborazione con Fendi e Kim Jones, c’è lo zampino di una star nell’ultima linea della Maison: s i tratta infatti dell a prima volta che l’iconica casa di ...Una sfilata in una splendida villa alle porte di Cannes a picco sul mare, con la passerella sulla piscina e tutte le top model del momento Irina Shayk, ...