Dry – Milano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dry Via Solferino, 33 – 20124Tel. 02/63793414 Sito Internet: www.dry.it Tipologia: pizzeria Prezzi: antipasti 8/16€, focacce 10/18€, pizze 14/20€, dolci 9€ Chiusura: Lunedì OFFERTA È confortante sapere che anche la più antica e tradizionale ricetta di una cultura possa essere reinterpretata rinnovandone i contrasti, gli abbinamenti, le caratteristiche. Dry propone pizze e focacce gourmet da accompagnare a favolosi cocktail rivisitati in una cornice moderna, briosa, piena di vita. Di cocktail ne abbiamo provati tanti, dal Velvet Mule (un Moscow Mule caricato con Sweet Orange Velvet e succo di lime) al Negroni con Grapefruit Cordial (chiamato Spring Negroni), ma il migliore rimane l’Hibiscus Margarita, una versione del drink messicano addolcita con ibisco e citronella da provare con la focaccia farcita con pastrami. È così che abbiamo ...

