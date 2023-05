(Di mercoledì 24 maggio 2023) Kiev, 24 mag. (Adnkronos) - Unamericano Rq-4b Global Hawk,dalla base aerea americana di, in Sicilia, è in missione di ricognizione sul Mar. Lo riporta l'agenzia ucraina Rbc, citando i dati forniti dal servizio Flightradar24, in base ai quali il-spia, nominativo Forte 10, si trova davanti alla Crimea a un'altitudine di circa 16 chilometri.

'Drone Usa sul Mar Nero, è partito da Sigonella' Agenzia ANSA

