Dove vedere Inter-Fiorentina in tv? Diretta in chiaro | orario | canale | streaming | programma

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Un match palpitante da gustarsi ingratuita oppure indavanti alla televisione., finale della Coppa Italia 2022-23, sarà visibile a tutti. Nessuno escluso. La sfida tra Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano, che mette in palio un posto in Europa League nonché il secondo trofeo stagionale dopo quello della Supercoppa Italiana, sarà trasmessa in tv su5 (5 del digitale terrestre e 105 del satellitare Sky) e sul web grazie a Mediaset Infinity. La finale si svolgerà come sempre in gara unica. Teatro della contesa sarà lo stadio Olimpico di Roma, con l’arbitro Massimiliano Irrati che alle ore 21 darà il via alle ostilità. La, superando l’, alzerebbe al cielo questo trofeo ...

Roma-Salernitana, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Dove vedere Fiorentina Inter in diretta tv e live streaming Mediaset Sky Sport Dazn Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: