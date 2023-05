Dopo l' alluvione scatta l' allarme sanitario

(Di mercoledì 24 maggio 2023)l'in Emilia - Romagna oral '. L'acqua putrida che ristagna potrebbe trasformarsi in un rischio di infezioni per i residenti.aver camminato a lungo nell'...

La Lega Calcio ha disposto anche un minuto di silenzio per commemorare le vittime della terribileche ha colpito l'Emilia - Romagna. In caso di paritài 90 minuti regolamentari, si ...l'in Emilia - Romagna ora scatta l 'allarme sanitario . L'acqua putrida che ristagna potrebbe trasformarsi in un rischio di infezioni per i residenti.aver camminato a lungo nell'...È quanto ha deciso il Gip Andrea Galantiavere convalidato - come chiesto dal Pm Angela Scorza ...Emilia, le vittime salgono a 15: trovato il cadavere di un uomo, Fiorenzo era scomparso ...

L'alluvione in Emilia Romagna: la mappa dal satellite una settimana dopo il Resto del Carlino

La maggior parte sono state individuate nei meandri dei ministeri, ma ci sono misure ad hoc: il rincaro dei biglietti dei musei, estrazioni straordinarie del SuperEnalotto e la vendita di auto di luss ...Dopo l'alluvione in Emilia-Romagna ora scatta l 'allarme sanitario. L’acqua putrida che ristagna potrebbe trasformarsi in un rischio di infezioni per i residenti. Dopo aver camminato a lungo ...