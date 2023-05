Dopo Fazio | ecco chi sarà il suo sostituto in Rai

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Non è più una notizia, ormai, l’addio di Fabioalla Rai. Il famoso conduttore ha già firmato un contratto di quattro anni con Warner Bros Discovery, che lo porterà in onda su Nove. Al suo fianco l’inseparabile Luciana Littizzetto e alle spalle un vuoto enorme, almeno per il momento. Come in una sessione di calciomercato un po’ bislacca, all’annuncio dell’addio di un attaccante di peso non è corrisposto nulla. Nessun gran nome o progetto, al fine di rassicurare i tifosi/spettatori. Fino a poco fa non c’erano altro che suggestioni, poiarrivare una candidatura spontanea, che ha di colpo riacceso la discussione in merito al postin Rai. Addio: il suoCon grande sorpresa, il ruolo di prestigio di Fabiopotrebbe essere preso da Enrico Ruggeri. Il ...