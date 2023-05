Dopo dubbi e diatribe | la casa natale di Hitler in Austria diventa un centro di formazione per la polizia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Alla fine di una accesa contesa giudiziaria, etantisulla sua destinazione d’uso. Al termine di timori e, sondaggi sull’opinione pubblica e dibattiti social, ladi Adolf, nella cittadinaca di Braunau am Inn, diventerà unper ladellasui diritti umani. La decisione delle autoritàche mette fine a una lunga saga sull’utilizzazione dell’edificio del 17esimo secolo, dove il leader nazista nacque nel 1889. Il progetto, che comprende anche una stazione di, costerà 20 milioni di euro. E la sua realizzazione sarà avviata in autunno. Ladi ...

La Lega dice che non c'è alcun veto, nessuno sostiene di volersi mettere di traverso. Eppure isulla nomina di Stefano Bonaccini a commissario alla ricostruzione post - alluvione in Emilia -......... Matteo Salvini, nella conferenza stampal'approvazione definita al Senato del decreto sul ... nel 1420, se qualcuno andasse a rileggersi le cronache dell'epoca, c'erano perplessità,, ...E invece,pochi mesi la ventiduenne era scomparsa. A Nettuno la mamma Elisabetta e il fratello ... Ici sono sempre stati tanti su questa storia; ma oggi, con l'arresto dell'uomo per l'...

Dopo dubbi e diatribe, la casa natale di Hitler in Austria diventa un ... Secolo d'Italia

Il secondo major dell’anno, dopo l’Australian Open, sancirà la fine degli eventi sulla terra battuta in campo europeo. Tanti i tornei che hanno appassionati i fan nell’ultimo periodo. Monte-Carlo, ...L’Isola dei Famosi è entrata decisamente nel suo vivo. Il reality show condotto da Ilary Blasi si avvicina sempre di più (la finale è fissata per lunedì 19 giugno) ...