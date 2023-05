Donato Bilancia Viaggio fino al termine delle tenebre

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 maggio 2023) È stato uno dei serial killer più sanguinari: 17 persone uccise in sei mesi nelle città e sui treni di Liguria e Basso Piemonte. Un libro racconta la sua figura, i delitti e quella paura vissuta dall’Italia a fine anni Novanta. «L’ultima prostituta? È stato lassù a Pietra, le ho sparato in testa vicino all’autostrada. Non era alta ma bella attrezzata, e per quello che dovevo farci ce n’era d’avanzo. L’avevo caricata a bordo della Kadett sul rettilineo di Albenga, offrendole un sacco di soldi che tanto non le avrei mai dato». Diciassette omicidi in sei mesi, 17 gradini verso l’inferno didetto Walterino, l’ultimo serial killer italiano: l’assassino dei treni che 25 anni fa terrorizzò Liguria e Basso Piemonte e riempì le pagine dei giornali, mentre gli italiani increduli d’essere finiti dentro un brutto film ambientato alla periferia di ...