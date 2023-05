Donatella Versace e Dua Lipa lanciano una collezione di moda | “La Vacanza” è tutta italiana

La collezione ideata a quattro mani dae Dua Lipa è il frutto della collaborazione tra la stilista e la cantante con la vocazione di designer. " La Vacanza ", questo il nome ...Il tempismo è tutto per, che riesce sempre ad alzare l'asticella del suo talento, atterrando al Festival del Cinema di Cannes con la sua ultima collaborazione moda con Dua Lipa , la popstar britannico - ...... del noto ritrattista Enzo dal Verme, conosciuto per aver ritratto celebrità come, Letitia Casta, Marina Abramovic, Bianca Jagger, Wim Wenders e pubblicati su qualificate riviste ...

A Cannes Dua Lipa debutta come stilista con Donatella Versace - Lifestyle Agenzia ANSA

Show a Cannes per il lancio della collezione see now, buy now disegnata a quattro mani dalla cantante e dalla designer del marchio della Medusa. Tra ...Una collab tra dive e una collezione see-now-buy-now ispirata ai codici della maison, riscritti per i giovani che amano la moda e la musica Ieri a illuminare il Festival di Cannes ha contribuito l' at ...