Dodge Challenger Black Ghost | muscle car da 818 cv in Europa

Black Ghost, una muscle car americana in Europa. Il modello fa parte del grande saluto del Marchio al motore termico, nello specifico al mitico V8 HEMI . Dal 2024si orienterà ...Facebook Twitter Whatsapp Pinterest Linkedin Telegram Flipboard Guarda i commenti (29) Gruppo Stellantis Ultimi articoli in: Stellantis NewsBlack Ghost: la muscle car arriva in ...Black Ghost . Con la serie "Last Call",ha deciso di rendere omaggio ai modelli Charger eHEMI, che verranno interrotti nel 2024 nella loro versione attuale per ...

Dodge Challenger Black Ghost: la muscle car Last Call sbarca in ... MotoriSuMotori

nella versione attuale in linea con il percorso di elettrificazione intrapreso dal Marchio, continua anche in Europa. Per celebrare questi veicoli storici nei loro ultimi mesi di vita, il Marchio amer ...Dodge Challenger Black Ghost. Con la serie “Last Call”, Dodge ha deciso di rendere omaggio ai modelli Charger e Challenger HEMI, che verranno interrotti nel 2024 nella loro versione attuale per ...