Dodge - Challenger Black Ghost | l' ultima per l' Europa

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La serie limitata di modelli Last Call, realizzata per celebrare la fine della produzione dei motori V8 Hemi delleCharger e, arriva anche in. Il gruppo Stellantis, dopo le sette versioni previste per gli Stati Uniti, ha programmato il lancio di cinque serie limitate: la prima è stata laShakedown annunciata a marzo, a cui si aggiunge ora laper la quale sono previsti 300 esemplari. Il prezzo non è stato per il momento reso noto. Nero totale per 300 esemplari da 807 CV. Laè ispirata alla RT Special Edition del 1970 ed è basata sulla meccanica della versione SRT Hellcat Redeye Widebody da 807 CV. La personalizzazione è votata al look nero ...

Cinque di questi saranno commercializzati anche nel Vecchio Continente e il secondo modello in arrivo della serie in edizione limitata è laBlack Ghost, liberamente ispirata alla ...Black Ghost, una muscle car americana in Europa. Il modello fa parte del grande saluto del Marchio al motore termico, nello specifico al mitico V8 HEMI . Dal 2024si orienterà ...

La serie Last Call, realizzata per celebrare la fine della produzione dei motori V8 Hemi arriva anche nel Vecchio Continente, con una serie limitata da 300 esemplari con 807 cavalli ...Un'opportunità unica per chi ama il marchio e vuole assicurarsi una delle ultime vetture non elettrificate P rosegue in Europa il tributo alle ultime Dodge Challenger e Charger: parliamo delle Last Ca ...