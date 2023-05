Docente tutor | Gianneli ANP | “Flop? Non so | i docenti staranno riflettendo”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 24 maggio 2023) "di adesioni per? Non so. Il 31 maggio è la scadenza per la trasmissione sulla piattaforma telematica da parte della scuola dei nominativi deiche si sono proposti. E siamo stati proprio noi a chiedere di differire al 31 maggio la scadenza che in un primo momento era fissata al 2 maggio, a noi sembrava troppo breve rispetto al da farsi. Qui non si tratta di adempimenti formali quanto di raccogliere l'adesione deiin vista di questa attività diche secondo me è molto importante e credo sia molto utile per gli studenti". L'articolo .