Dl Ponte è legge | ok definitivo dal Senato con 103 sì

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Via liberaa Palazzo Madama. La soddisfazione del ministro Salvini: "Non è ildi Messina, è ildegli italiani"

Via libera alla conversione indel decreto sulsullo Stretto di Messina: l'aula del Senato l'ha approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari e tre astenuti. Dai banchi del centrodestra è partito un applauso. In aula ...Il Decreto. L'infrastruttura, un simbolo non solo per il Sud Italia, ma per l'intero Paese, verrà costruita. Il progetto verrà realizzato, dunque, dopo un lungo iter legislativo. Il via libera ...Il provvedimento era stato già approvato dalla Camera e diventa così. Ilsullo Stretto di Messina è stato progettato secondo lo schema delsospeso. Secondo quanto riferisce il ...

Ok del Senato al dl sul Ponte sullo Stretto, è legge Agenzia ANSA

Via libera alla conversione in legge del decreto sul ponte sullo Stretto di Messina. L'aula del Senato l'ha approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari e tre astenuti. Presente il ministro delle ...Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in occasione del via libera al decreto Ponte, ha diffuso sul proprio sito le risposte alle domande più frequenti in merito alla realizzazione del Pon ...