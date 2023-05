Dl Ponte | dal Senato via libera definitivo con 103 sì | è legge

Il cadavere del bimbo di 4 anni e quello della madre di 41 sono stati trovati domenica sul greto del torrente Noce nella forra a Cles ( Trento ) sovrastatadi Mostizzolo, alto 90 metri, ...... la soluzione e' stata individuata alla Camera con un emendamento che prevede un processo di aggiornamento del costo complessivo dell'opera coerente con l'indicazione di 13,5 miliardi indicato......dell'opera e ad un piano di comunicazione per la realizzazione delsullo Stretto per il quale sono stati stanziati complessivamente 7 milioni (un milione l'anno) per il periodo2024 al 2030.

Veronica Amistadi giù dal ponte con il figlio, il messaggio del padre del bimbo: «Caro piccolo angelo, continu ilmessaggero.it

L’aula del Senato, con 103 sì, 49 contrari e tre astenuti ha dato il via libero definitivo al decreto legge che prevede il riavvio della procedura per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messi ...Il progetto definitivo è stato approvato il 29 luglio 2011 dalla Stretto di Messina spa (composta all ... e ha bloccato l’iter del Ponte ma non quello di tante altre grandi opere pubbliche. I pareri ...