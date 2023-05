Divino Otelma | la previsione sul governo Meloni | “Ecco quanto durerà”

...alias il Magosfruculiante nelle viscere della politica, è soltanto durato il lampo d'un titolo. Putroppo. Fino alle 18 di ieri, il quotidiano strombazzava in homepage le previsioni del...Amleto Marco Belelli, alias il(Genova, 1949) si racconta oggi in un'intervista all'edizione genovese di Repubblica . E ricorda la sua città della giovinezza: "C'erano prostitute, però casarecce ed educate, ...In Honduras ritrovò Cristiano Malgioglio, ma anche Valeria Marini, Rossano Rubicondi, ile Antonella Elia, vincitrice dell'edizione. Rimase 37 giorni e venne eliminato da Carmen Russo ...

Il Divino Otelma si racconta e prevede: «Volevo fare il giornalista ... Open

"Abbiamo naturalmente anticipato la vittoria di Meloni e il centro destra, con Letta che si sarebbe messo da parte" ...Il cartomante genovese che ha fatto fortuna, diventando un personaggio televisivo: "Volevo fare il giornalista ma Montanelli mi disse di lasciar perdere, ...