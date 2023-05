Disney annuncia un evento a tema X-Men per il San Diego Comic-Con 2023

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Un vero e proprio gala in costume dove i fan dei mutanti Marvel sono invitati a vestirsi come i loro supereroi preferiti, ecco cosa attende i fan di X-Men al San-Con. Il fan club ufficiale della, D23 e Marvel hanno appenato che al San-Con di quest'anno si terrà il primo Hellfire Gala dal vivo. Si tratta di un chiaro riferimento ai festeggiamenti che, dal 2021 a oggi, gli X-Men tengono nei fumetti Marvel. Come riportato nella descrizione dell', i fan sono invitati a presentarsi in cosplay vestendosi come i loro supereroi preferiti. L'Hellfire Gala si terrà sabato 22 luglio e sarà diviso in tre aree: The Green Lagoon, Hellfire Ballroom e Lair X. I biglietti per partecipare al Gala sono in vendita da oggi ...